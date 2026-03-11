Giornata della Memoria delle vittime di mafia, a Rende il ricordo di Sergio Cosmai

l’evento

TORINO Sarà Torino ad accogliere, il prossimo 21 marzo, la 31ª Giornata della Memoria dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente dallo Stato. In preparazione alla manifestazione nata per volere di don Luigi Ciotti allo scopo di dare il giusto valore e dignità alle storie di quanti hanno subito violenza e pagato con la vita un atto di coraggio o di ribellione, il Presidio Libera di Cosenza vuole ricordare Sergio Cosmai, a cui il presidio è intitolato, con un incontro organizzato in sinergia con il Liceo scientifico “Pitagora” domani, giovedì 12 marzo alle 11, al Museo del Presente di Rende. L’incontro condiviso si aprirà con i saluti della dirigente del liceo scientifico “Pitagora” Alisia Rosa Arturi e della referente del Presidio Libera di Cosenza Franca Ferrami. A seguire l’intervento del Procuratore capo di Cosenza Vincenzo Capomolla e la testimonianza di Matteo Luzza, fratello di Giuseppe Russo Luzza, vittima innocente della cultura mafiosa. Introduce e modera il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. L’iniziativa è patrocinata dal Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa”. L’incontro è aperto al pubblico. (redazione@corrierecal.it)

