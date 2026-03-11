«La seconda parte della metropolitana di Catanzaro è quasi conclusa»

lavori in corso

CATANZARO «Mai così tanti cantieri, come in questi anni, prodotti dalla Regione». Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video diffuso sui social dove spiega, relativamente alla metropolitana di Catanzaro, che a dicembre è stata inaugurata la prima parte e la seconda parte è quasi conclusa.

«Ma non c’è solo la metropolitana di Catanzaro, di cui si è soltanto parlato per tanti anni, c’è anche l’ospedale della Sibaritide, l’ospedale di Vibo, e anche di queste cose si è sempre parlato e parlato. C’è poi l’aeroporto di Lamezia Terme, di cui abbiamo già fatto un pezzo e abbiamo consegnato i lavori anche per il resto. Diventerà un aeroporto straordinario», ha proseguito. «Da qui a qualche settimana termineremo i lavori anche all’aeroporto di Reggio Calabria. Partiranno i lavori della 106 che collegheranno Catanzaro a Crotone e stiamo facendo la progettazione anche per gli altri tratti. Insomma tanto lavoro ma è necessario anche che ci siano tanti sopralluoghi per stare col fiato sul collo. Andiamo avanti», ha concluso Occhiuto.