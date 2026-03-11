‘Ndrangheta, scarcerato Domenico Bellocco

il provvedimento

MILANO Domenico Bellocco, fratello di Antonio Bellocco, ucciso a Milano nel settembre 2024 per mano di Andrea Beretta, nonché di Berto, è stato scarcerato il 14 gennaio 2026 dal carcere di Alba (CN). Lo apprende Klaus Davi da fonti qualificate. Domenico Bellocco, classe ’81, era stato arrestato nel 2013 a San Ferdinando (nel Reggino) nell’ambito dell’operazione “Tramonto 2”. Attualmente Domenico risulta sottoposto alla libertà vigilata nel comune di residenza con obbligo di dimora. I figli di Giulio Bellocco, deceduto a gennaio 2024, e Aurora Spanò, detta “A Gavineda” attualmente detenuta in regime di 41 bis, sono in totale 11. La famiglia Bellocco è una delle cosche più potenti di Rosarno e anche una delle più numerose per affiliati.

