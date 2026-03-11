Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il provvedimento

‘Ndrangheta, scarcerato Domenico Bellocco

Lo ha appreso il giornalista Klaus Davi. L’uomo è il fratello di Antonio, ucciso a Milano da Andrea Beretta

Pubblicato il: 11/03/2026 – 13:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, scarcerato Domenico Bellocco

MILANO Domenico Bellocco, fratello di Antonio Bellocco, ucciso a Milano nel settembre 2024 per mano di Andrea Beretta, nonché di Berto, è stato scarcerato il 14 gennaio 2026 dal carcere di Alba (CN). Lo apprende Klaus Davi da fonti qualificate. Domenico Bellocco, classe ’81, era stato arrestato nel 2013 a San Ferdinando (nel Reggino) nell’ambito dell’operazione “Tramonto 2”. Attualmente Domenico risulta sottoposto alla libertà vigilata nel comune di residenza con obbligo di dimora. I figli di Giulio Bellocco, deceduto a gennaio 2024, e Aurora Spanò, detta “A Gavineda” attualmente detenuta in regime di 41 bis, sono in totale 11. La famiglia Bellocco è una delle cosche più potenti di Rosarno e anche una delle più numerose per affiliati.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
Antonio Bellocco
carcere alba
CRONACA
Domenico Bellocco
scarcerato domenico bellocco
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x