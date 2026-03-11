Nicoletta Perrotti: «Castrolibero è un luogo aperto al dialogo e al confronto»

Incontri letterari

CASTROLIBERO «La rassegna rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra amministrazione, un’occasione unica di contaminazione culturale. Nel corso degli anni siamo riusciti a stimolare l’interesse per il sapere grazie al contributo di personalità illustri, che hanno arricchito l’evento rendendolo apprezzato, riconosciuto e ambito. La nostra comunità è viva, in costante crescita, e accoglie esperienze significative e di valore. Castrolibero è un luogo aperto al dialogo e al confronto, un centro dinamico e moderno, capace di affrontare il cambiamento con consapevolezza e con l’impegno di stare sempre dalla parte giusta della storia». E’ quanto dichiara Nicoletta Perrotti, assessore comunale di Castrolibero, in merito alla rassegna “Incontri letterari”: in programma dal 17 al 27 marzo nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di San Giovanni. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Chi è di scena – Impressioni di settembre”.

«Il libro, anche nell’era del “qui e ora”, conserva intatto il suo valore, offrendo un’opportunità straordinaria di confronto e crescita. È uno strumento indispensabile per trasmettere conoscenze, sviluppare il pensiero critico e arricchire la cultura della comunità, contribuendo a comprendere meglio il mondo che ci circonda», prosegue Perrotti. «Sono certa – conclude – che anche questa edizione sarà un grande successo, grazie all’eccellenza organizzativa e alla partecipazione di autori di altissimo livello». (redazione@corrierecal.it)

