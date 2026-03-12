Rocco Papaleo sarà cittadino onorario di Diamante

il riconoscimento

DIAMANTE La Giunta Comunale di Diamante, guidata dal sindaco Achille Ordine, oggi, 12 marzo 2026, ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Diamante al Maestro Rocco Papaleo, attore, regista, sceneggiatore e autore tra i più apprezzati del panorama cinematografico italiano. La proposta approderà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva del riconoscimento. Il conferimento della cittadinanza onoraria è maturato a fronte dell’eccezionale talento artistico e culturale di Rocco Papaleo, che ha scelto Diamante e Cirella come location di alcune scene del film “Il Bene Comune”. «Tale scelta – è riportato nella delibera di Giunta – ha consentito di valorizzare paesaggi, scorci urbani e atmosfere del territorio diamantese, contribuendo a diffondere l’immagine della città e della Riviera dei Cedri attraverso il circuito cinematografico nazionale; la presenza della produzione cinematografica sul territorio ha rappresentato un momento significativo di promozione culturale e di visibilità per la comunità locale». Dopo il passaggio in Consiglio Comunale per l’iter definitivo, saranno resi noti la data e l’orario della cerimonia.

