la sentenza
Evasione, Michele Rudisi assolto perché il fatto non sussite
Rudisi è anche coinvolto nell’operazione (in corso il processo) denominata “Recovery”
Pubblicato il: 12/03/2026 – 22:00
CATANZARO La Corte di Appello di Catanzaro ha assolto perché il fatto non sussite, Michele Rudisi. L’imputato, difeso dall’avvocato Mario Scarpelli, era stato condannato in primo grado perché accusato di evasione. La sentenza odierna riforma quella di primo grado emessa nel 2024 dal tribunale di Cosenza. Rudisi è anche coinvolto nell’operazione (in corso il processo) denominata “Recovery”. (f.b.)
