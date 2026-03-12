Skip to main content

Giro di nomine nei tribunali calabresi: Campagna verso la guida di Reggio, Spadaro a Catanzaro

La Quinta Commissione ha deliberato all’unanimità una serie di nomine per i vertici degli uffici giudiziari

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato, all’unanimità, una serie di importanti nomine e incarichi semidirettivi da proporre al Plenum. Tra i principali avvicendamenti, spiccano i nuovi Avvocati Generali presso la Corte di Cassazione: i dottori Alfredo Pompeo Viola, Marco Dall’olio e Luigi Giuseppe Birritteri, quest’ultimo con l’astensione del consigliere Miele. Per quanto riguarda i vertici dei tribunali e delle corti di appello, la Commissione ha nominato Concetta Maiore come nuova Presidente della Corte di Appello di Messina, mentre Giuseppe Campagna guiderà il Tribunale di Reggio Calabria (astenuta Miele) e Giuseppe Spadaro assumerà la Presidenza del Tribunale di Catanzaro.

Le altre nomine

Rilevante anche il rinnovo dei Procuratori Aggiunti presso il Tribunale di Palermo: Carlo Marzella, Caterina Malagoli, Francesco Del Bene e Francesca Maria Mazzocco. Tra le nomine dei presidenti di sezione, figurano Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo per la sezione penale di Messina, Maria Militello, Francesco Cavone e Wanda Verusio. Novità anche nei tribunali di Bari e Reggio Calabria con i Procuratori Aggiunti Milto Stefano De Nozz e Rosa Raffa. In ambito di uffici direttivi, la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha invece visto un voto diviso: 3 voti per Giuseppe Patrone (Carbone M., Bisogni e Miele) e 3 per Carlo Villani (Paolini, Giuffrè e Aimi).

