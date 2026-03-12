Sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nel Crotonese

sicurezza

CROTONE Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Crotone, impegnati quotidianamente in una capillare azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela alla collettività. Nel corso dell’ultima settimana, i militari dell’Arma hanno intensificato i servizi di pattugliamento e di controllo su tutto il territorio provinciale, concentrando l’attenzione in particolare nelle aree maggiormente frequentate e lungo le principali arterie stradali. L’attività svolta ha consentito di identificare complessivamente 182 persone e di controllare 105 veicoli, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e vigilanza. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate 54 violazioni al Codice della Strada, a conferma dell’impegno costante dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle norme sulla circolazione e la sicurezza degli utenti della strada. Parallelamente, i militari hanno eseguito 15 perquisizioni personali e 9 perquisizioni veicolari, finalizzate al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e marijuana per un quantitativo complessivo di circa 774 grammi. A seguito delle attività svolte, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Crotone quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre quattro soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

