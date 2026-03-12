Servizio civile, il CSV Cosenza mette a disposizione 375 posti per i giovani

il bando

COSENZA C’è tempo fino all’8 aprile per presentare domanda di partecipazione al bando di servizio civile pubblicato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Il CSV Cosenza ETS mette a disposizione, in totale, 375 posti in sei progetti nella provincia di Cosenza, e non solo. Il programma del CSV si chiama “Ambasciatori identitari” e coinvolge 115 sedi di accoglienza in 46 comuni. I progetti si ispirano a luoghi, personaggi o doni della natura che caratterizzano la Calabria e riguardano i temi disabilità (I Giganti della Sila); povertà (Telesio); ambiente (Italus); giovani (Arco Magno); sanità (Grotta del Romito). Inoltre, grazie alla co-programmazione con il CSV Basilicata, sono disponibili altri posti nell’ambito del progetto Sirio (anziani) facente parte del programma “Galassie: energie a sistema 2026” del CSV Basilicata.

Per presentare domanda è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o possedere un regolare permesso di soggiorno, essere in possesso dello SPID o, novità di quest’anno, anche di Carta d’Identità Elettronica. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per facilitare la ricerca di un progetto del CSV Cosenza basta inserire solo il codice ente SU00328 nella banca dati progetti.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari ad euro 519,47. Inoltre, è prevista una riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.csvcosenza.it. Per ricevere supporto nella presentazione delle domande si può telefonare al numero 0984.464674.

