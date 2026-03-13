Comune di Cosenza, Alimena non è più (ufficialmente) capogruppo del Pd
Il suo nome non compare nel comunicato di Palazzo dei Bruzi sul Planetario. Da lunedì l’accelerazione sulla nomina di Graziadio al suo posto
COSENZA E’ una nota che proviene da Palazzo dei Bruzi e rende conto di una vicenda molto local – lo stato di abbandono del Planetario – ma nasconde una notizia politica non da poco: è di fatto la ufficializzazione che Francesco Alimena non è più il capogruppo del Pd. Il suo nome, infatti, non compare tra quelli dei capigruppo di maggioranza del Comune di Cosenza: Francesco Graziadio (Democrazia e Partecipazione, ma forse già lunedì potrebbe definirsi la sua nomina a capogruppo del Partito Democratico), Ivan Commodaro, Mimmo Frammartino, Francesco Gigliotti, Daniela Puzzo e Andrea Golluscio.
Torniamo al merito della vicenda: rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di minoranza sullo stato del Planetario “Giovan Battista Amico”, i gruppi di maggioranza del Comune di Cosenza ritengono “necessario ristabilire la verità dei fatti e respingere con fermezza accuse che appaiono strumentali e prive di una reale ricostruzione delle responsabilità”.
Le colpe della precedente amministrazione
“Quando l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso si è insediata, il complesso del Planetario e dell’intero Parco delle Scienze presentava già numerose criticità strutturali, gestionali e amministrative, frutto di scelte superficiali e di una programmazione incompleta da parte di chi oggi tenta di impartire lezioni di buona amministrazione. Le difficoltà nella gestione della struttura, la mancanza di un modello sostenibile di utilizzo e di una pianificazione economica stabile sono questioni che questa amministrazione ha ereditato e che sta affrontando con responsabilità e senso delle istituzioni”.
Non siamo rimasti immobili
“Contrariamente a quanto affermato dall’opposizione, in questi anni l’amministrazione comunale non è rimasta immobile. Sono stati avviati diversi passaggi amministrativi e tecnici finalizzati alla salvaguardia e alla piena riattivazione della struttura. In particolare, sono stati effettuati sopralluoghi tecnici e istituzionali necessari per verificare lo stato degli impianti e programmare gli interventi indispensabili al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità”.
Verifiche e programmazione
“Negli ultimi giorni, grazie al lavoro degli uffici e all’impegno di dirigenti e tecnici comunali, sono state avviate operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area. Parallelamente, si è proceduto ad avviare le interlocuzioni con i tecnici specializzati della Zeiss per una verifica puntuale delle apparecchiature tecnologiche presenti all’interno del Planetario, passaggio fondamentale per definire con precisione gli interventi necessari al recupero dell’impianto. È bene ricordare che il Planetario rappresenta una infrastruttura culturale di grande valore per la città e per l’intero territorio. Proprio per questo l’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso ha scelto un approccio serio e responsabile, basato su verifiche tecniche accurate e su una programmazione sostenibile, evitando annunci propagandistici e soluzioni improvvisate che in passato hanno prodotto più problemi che risultati”.
No a polemiche strumentali
“Appare quindi paradossale che proprio chi ha contribuito a lasciare irrisolte molte delle criticità oggi denunci con toni allarmistici una situazione che questa amministrazione sta affrontando con concretezza e senso di responsabilità. I gruppi di maggioranza ribadiscono il loro pieno sostegno all’azione dell’amministrazione comunale e confermano l’impegno a restituire alla città il Planetario e il Parco delle Scienze come un vero polo culturale, scientifico e didattico al servizio dei cittadini, delle scuole e delle future generazioni. La città di Cosenza merita serietà, lavoro e responsabilità istituzionale, non polemiche strumentali costruite per fini esclusivamente politici” concludono i capigruppo di maggioranza (Alimena escluso).
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