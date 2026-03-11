Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

sottosopra dem

Pd Cosenza, la (difficile) normalizzazione della segreteria Lettieri dopo il flop Provinciali

Lo spettro del commissariamento potrebbe essere fugato: da Roma invitano ad aspettare il referendum, poi l’assemblea. E per la sfiducia il rebus numeri

Pubblicato il: 11/03/2026 – 19:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pd Cosenza, la (difficile) normalizzazione della segreteria Lettieri dopo il flop Provinciali

COSENZA La spallata commissariamento o una fase di “normalizzazione”? E’ il dilemma che nelle ore del post-voto Provinciale circola tra i tesserati del Pd cosentino: non è detto che si vada alla resa dei conti, e anzi l’apparente stallo della federazione a guida Matteo Lettieri pare sia legato solo ed esclusivamente alle direttive romane («prima del referendum non fate niente»): dopo il 23 marzo dunque si dovrebbe finalmente riunire l’assemblea dem e l’era Lettieri potrebbe partire dopo mesi tribolati (le dimissioni di Occhiuto a luglio, le Regionali di ottobre, il rimpasto di Cosenza e da ultimo le Provinciali) e una guerra continua della minoranza a colpi di ricorsi e note stampa.
A quell’assemblea di fine marzo – la data è ancora da stabilire – la minoranza che dice di voler sfiduciare Lettieri forse avrà difficoltà a presentarsi, sapendo che rischia non avere i numeri (32 è la cifra-totem) e che nel frattempo sono stati “recuperati” Pino Capalbo (il sindaco di Acri era tra i candidati a sostegno della presidenza di Franz Caruso alla Provincia) e Franco Iacucci. In uno scenario da “calcio mercato” le voci di commissariamento della federazione si mescolano a quelle di commissariamento del circolo.
Di certo c’è che Roma sa benissimo cosa accade a queste latitudini: ieri Debora Serracchiani, a Rende per una iniziativa sul referendum giustizia, è stata aggiornata sulle fibrillazioni dei dem cosentini mentre il giorno prima, lunedì, sempre per una iniziativa simile, Lettieri era a braccetto con il senatore Nicola Irto: il segretario regionale Pd preferiva glissare sul caso Cosenza.
«Se non si dimette lo commissariano, è una partita chiusa» dice fuori dai denti chi non crede nella pacificazione. «È lo scudo, l’uomo da sacrificare» ribattono altri. La partita è aperta e la prospettiva, stavolta, sono le amministrative e le politiche del 2027. (EFur)

LEGGI ANCHE

Pd Cosenza, la resa dei conti dopo le Provinciali. La missiva di Lettieri, la posizione di Alimena, il ritorno dei “ribelli”

Nella foto d’archivio: intervento di Matteo Lettieri durante una direzione nella federazione Pd Cosenza

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
commissariamento pd cosenza
federazione pd cosenza
Matteo Lettieri
pd cosenza
Primo piano
sfiducia matteo lettieri
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x