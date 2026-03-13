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Export calabrese a oltre un miliardo di euro, Gallo: «Trascinato dal settore agricolo primario e dall’agroalimentare» – VIDEO

La soddisfazione in un video sui suoi canali social dell’assessore all’Agricoltura

Pubblicato il: 13/03/2026 – 15:12
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Export calabrese a oltre un miliardo di euro, Gallo: «Trascinato dal settore agricolo primario e dall’agroalimentare» – VIDEO

CATANZARO «Oggi è una bella giornata per la nostra Calabria, sono stati finalmente pubblicati i dati Istat sull’Export 2025, e insieme al presidente Occhiuto attendevamo questi numeri perché per la prima volta l’Export calabrese ha superato il miliardo di euro, per la precisione un miliardo e 31 milioni di euro». A dirlo attraverso un video sui suoi canali social è l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo. «Una grande vittoria per la nostra regione – aggiunge Gallo – perché in quattro anni il nostro export è passato da 465 milioni a oltre un miliardo di euro. E, notizia nella notizia, questo record è stato trascinato dal settore agricolo primario e da quello agroalimentare. Andiamo avanti».

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