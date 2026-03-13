Skip to main content

Reggio Calabria, pubblicati quattro bandi per lavoro e imprese

Sul sito del Comune gli avvisi del pacchetto “Dammi il 5!” finanziati dal PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 per occupazione, inclusione e sviluppo economico

Pubblicato il: 13/03/2026 – 12:00
REGGIO CALABRIA Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria quattro bandi del pacchetto “Dammi il 5!” illustrato nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio. Si tratta degli avvisi pubblici relativi alle misure dedicate a occupazione, sviluppo economico e sostegno all’imprenditorialità a valere sul PN Metro Plus e città medie Sud 2021 – 2027. In particolare, sono stati pubblicati i bandi finalizzati all’attivazione di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro (“Attivazione lavoro“) e alla concessione di incentivi in favore delle imprese per l’inclusione nel mondo del lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate: “Impact”. Inoltre sono stati pubblicati gli avvisi relativi all’assegnazione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico: “Reggio Valore”- Avviso A e alla concessione di contributi a fondo perduto per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e turistico della città “Reggio Valore” – Avviso B. «Creare sviluppo, sostenibile e inclusivo, è il modo per migliorare stabilmente economia, qualità della vita, servizi e opportunità per la città». Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, che aggiunge: «Il lavoro non è solo il mezzo per guadagnarsi da vivere ma anche fonte identitaria, strumento di realizzazione personale e riconoscimento sociale».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

