Ultimo aggiornamento alle 9:57
la tragedia

Reggio, muore 74enne travolto da un ciclomotore guidato da un minore

Il decesso al Gom. Da subito le sue condizioni sono apparse complicate tanto che i medici avevano riservato la prognosi

Pubblicato il: 13/03/2026 – 9:57
REGGIO CALABRIA Un uomo di 74 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri sera a Reggio Calabria. Il grave incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio quando un ciclomotore, per cause in corso di accertamento, ha investito il pedone provocandogli gravi lesioni a causa delle quali è stato necessario il trasporto dello stesso al Gom. Da subito le sue condizioni sono apparse complicate tanto che i medici avevano riservato la prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il ciclomotore era condotto da un minore. Il mezzo è stato sequestrato e la Procura di Reggio Calabria ha avviato le indagini. 

