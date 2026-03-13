Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

il progetto

Turismo, in Calabria 151 posti di lavoro con i “Job Day”

La Regione Calabria organizza tre giornate di selezione

Pubblicato il: 13/03/2026 – 12:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Turismo, in Calabria 151 posti di lavoro con i “Job Day”

CATANZARO Marzo sarà un mese ricco di opportunità per il mercato del lavoro in Calabria. La Regione, attraverso l’assessorato e il dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive e la rete dei Centri per l’impiego regionali, promuove una serie di appuntamenti dedicati al reclutamento di personale in vista della stagione turistica 2026. Tre grandi realtà del settore alberghiero e turistico — TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour — apriranno le porte ai candidati per coprire un totale di 151 posizioni lavorative. «Gli eventi – evidenzia l’assessore al ramo, Giovanni Calabrese – mirano a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico per l’economia del territorio. Questi tre appuntamenti di marzo dimostrano che i nostri Centri per l’impiego, con il coordinamento del dipartimento, sono ormai hub operativi capaci di supportare concretamente le grandi imprese e offrire ai cittadini opportunità reali di impiego regolare e qualificato. Il nostro obiettivo è garantire una stagione 2026 d’eccellenza, partendo proprio dalle competenze e dal lavoro dignitoso. E non finisce qui perché abbiamo in programma ulteriori Job Day, riguardanti altri settori, come trasporti e grande distruzione organizzata». Il ciclo di giornate di selezione si articolerà secondo il seguente calendario.
Lunedì 16 marzo (ore 9.30 – 16.00): TH Resort & Spa, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Paola. L’evento si terrà presso la sede del resort in Contrada Fiuzzi a Praia a Mare (CS). Si ricercano 39 addetti. Lunedì 23 marzo (ore 9.30 – 16.00): Serenè Resort, in collaborazione con i Centri per l’impiego della Calabria, in particolare Catanzaro e Crotone. Il Recruiting Day si svolgerà a Catanzaro, sede della Cittadella Regionale (Sala Oro). Si ricercano 73 addetti. Lunedì 30 marzo (ore 9.30 – 16.00): Valentour, in collaborazione con il Centro per l’ipiego di Vibo Valentia. Le selezioni avranno luogo presso il Michelizia Tropea Resort, in Via Carmine n. 71 a Tropea (VV). Si ricercano 39 addetti.
Per ogni evento, i candidati interessati possono conoscere nel dettaglio i profili ricercati e inviare la propria candidatura consultando il portale istituzionale lavoro.regione.Calabria.it nella sezione dedicata https://lavoro.regione.Calabria.it/offerte-di-lavoro/recruiting-day s/. Le figure professionali spaziano tra i diversi settori dell’accoglienza: dal comparto food & beverage (cucina e sala) ai servizi di ricevimento e housekeeping. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione fondamentale per i professionisti del settore e per i giovani che desiderano intraprendere un percorso lavorativo nel turismo, all’interno di realtà consolidate e di prestigio operanti sul territorio calabrese.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
job day calabria
lavoro in calabria
posti di lavoro in calabria
Top
turismo in calabria
Categorie collegate
Catanzaro e provincia
Cosenza e provincia
Società
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x