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il futuro dei giovani

Un “X Factor” delle start up calabresi, anche Raffaele Fitto all’Unical

Il 18 marzo gli aspiranti imprenditori presentano i loro progetti agli investitori: è il primo dei tre appuntamenti organizzati dall’associazione L’orodicalabria

Pubblicato il: 13/03/2026 – 15:23
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Un “X Factor” delle start up calabresi, anche Raffaele Fitto all’Unical

RENDE Si chiama “Xpitch”, è una sorta di X Factor dedicato ai giovani aspiranti imprenditori in Calabria: mercoledì 18 marzo, alle 10, all’Unical di Cosenza, ci sarà il primo dei tre appuntamenti organizzati dall’associazione L’orodicalabria.
A Xpitch parteciperanno una decina di start up che già hanno ottenuto i finanziamenti della Regione Calabria per realizzare i loro progetti, che ora presentano a potenziali investitori. E’ questo l’obiettivo dei tre eventi: assicurare alle startup un cammino più solido grazie all’interesse di Banca Intesa Sanpaolo, Nextalia e Bcc Mediocrati.

Ad Arcavacata, a tagliare il nastro di Xpitch, sarà il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che in un videomessaggio ribadirà l’impegno Ue per aiutare i giovani a proseguire i loro percorsi imprenditoriali. Padrone di casa il Rettore dell’Unical Gianluigi Greco, che accoglierà il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Assieme a loro, il presidente dell’associazione L’orodicalabria Ernesto Magorno.
Subito dopo, sul palco dell’Unical saliranno i quattro giovani vincitori delle borse di studio assegnate la scorsa estate al termine della Summer School 2025 de L’orodicalabria: gli ideatori del progetto CareViva che a maggio partiranno per uno stage di due settimane in Silicon Valley. A premiarli sarà Pasquale Scaramuzzino, presidente di Harmonic Innovation Group.
Dalle 11 la giornata entrerà nel vivo con le presentazioni dei progetti delle start up selezionate davanti agli investitori: Caterina Trentinella, direttrice dell’area Impresa Calabria di Banca Intesa Sanpaolo; Mario Vitale, chief corporate affairs Nextalia Sgr; Nicola Paldino, presidente di Bcc Mediocrati. A loro toccherà il compito di valutare le proposte per decidere quali sostenere con finanziamenti ad hoc.
Una delle start up sarà anche selezionata e premiata con sessioni di mentoring, tutoring e IP strategy a cura di Harmonic Innovation Group.
Una lezione di marketing affidata al docente ed esperto Giuseppe Stigliano chiuderà la sessione di lavoro dedicata ai giovani che aspirano a realizzare la propria impresa in Calabria.
Ad aprile e a maggio, poi, ci saranno due appuntamenti analoghi nelle università di Catanzaro e Reggio Calabria.

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