USIC Calabria esprime il proprio apprezzamento per l’operato dei Carabinieri a Spezzano Albanese

la nota

COSENZA «In seguito ai recenti arresti effettuati dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano per il reato di estorsione, l’USIC Calabria desidera esprimere la propria sincera gratitudine e apprezzamento per il lavoro instancabile dei militari coinvolti. L’operazione, che ha portato all’arresto di due soggetti, è il risultato di un’indagine meticolosa e ben coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Grazie al loro impegno, sono stati ricostruiti gli episodi di estorsione, che minacciavano l’integrità economica di imprese locali. Il sistema di sicurezza e giustizia della Calabria deve continuare a essere rafforzato, e l’esempio fornito dai Carabinieri rappresenta un faro di speranza per tutte le comunità che si oppongono alla criminalità organizzata. La determinazione e la professionalità dimostrate dai militari non solo contribuiscono alla sicurezza della nostra regione, ma incoraggiano anche la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta contro il crimine.

Insieme, possiamo costruire un futuro libero dalle ombre dell’estorsione e della paura». Lo ha dichiarato in una nota il Segretario Regionale dell’USIC Calabria, Ettore Giordano.