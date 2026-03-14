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CALCIO SERIE B

Catanzaro corsaro a Padova: 3-1 con sigillo di Iemmello e quinto posto assicurato

I biancoscudati accorciano le distanze nel recupero ma il bomber giallorosso in contropiede firma poco dopo la sua doppietta

Pubblicato il: 14/03/2026 – 17:25
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Catanzaro corsaro a Padova: 3-1 con sigillo di Iemmello e quinto posto assicurato

PADOVA Il Catanzaro sbanca 3-1 lo stadio Euganeo e si tiene stretto il quinto posto. Per il Padova, al contrario, la seconda sconfitta consecutiva rimette in discussione i piani salvezza. I biancoscudati avevano cominciato anche con buon piglio, collezionando un paio di buone palle gol, ma al primo affondo avversario sono caduti. Al 17′ Alesi sfrutta una sponda di Pittarello, trova un varco centrale e dai 22 metri lascia partire un destro non irresistibile che piega le mani di Sorrentino e si infila in rete. I padroni di casa reagiscono, creano gioco ma non riescono quasi mai a impensierire il portiere ospite.
Nella ripresa è il Catanzaro a partire a razzo e trovare il raddoppio al 6′. Molto bella l’azione che vede Favasuli crossare dalla destra per Pontisso che lascia scorrere con un velo a favore di Iemmello. Il destro al volo del centravanti, dal limite dell’area, infila l’angolino. È una mazzata pesante per un Padova che appare sfiduciato, anche dopo i cambi del tecnico Andreoletti. A nulla vale il gol della bandiera segnato al 2′ minuto di recupero da Di Maggio con un bel destro da fuori area, anche perché due minuti dopo Iemmello, in contropiede, sigla la sua doppietta personale che suggella la vittoria calabrese.

Il tabellino

PADOVA (4-4-2)
Sorrentino 5; Belli 5 (9′ st Favale 6), Villa 6.5, Perrotta 6, Faedo 5.5 (23′ st Silva 5.5); Capelli 5, Fusi 6 (23′ st Di Maggio 6.5), Varas 6, Di Mariano 6 (23′ st Buonaiuto 5.5); Caprari 5 (9′ st Lasagna 5.5), Bortolussi 6. In panchina: Mouquet, Fortin, Crisetig, Seghetti, Boi, Pastina, Giunti. Allenatore: Andreoletti 5.5. 

CATANZARO (3-4-2-1)
Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 6.5, Brighenti 6.5; Favasuli 6.5, Pontisso 6.5 (40′ st Buglio sv), Petriccione 6.5 (28′ st Pompetti 6), Alesi 7 (28′ st Frosinini 6); Liberali 6 (14′ st Rispoli 6), Pittarello 6.5 (40′ st Nuamah 6.5); Iemmello 7. In panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Koffi, Di Francesco. Allenatore: Aquilani 6.5.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5.
RETI: 17′ pt Alesi, 6′ st Iemmello, 47′ st Di Maggio, 49′ st Iemmello.
NOTE: pomeriggio coperto, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.020. Ammoniti: Liberali, Di Mariano, Favasuli. Angoli: 3-6. Recupero: 2′; 6′.

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