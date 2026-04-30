l’evento

COSENZA Il Castello del Principe di Sangineto partecipa alla XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche con un programma che si sviluppa nell’arco dell’intera giornata e che quest’anno include l’apertura ufficiale dello storico loggiato con vista sul mare. La conferma di una direzione che il castello segue da anni: quella di uno spazio che il territorio abita con continuità, attraverso iniziative culturali cresciute nel tempo, giornate aperte, momenti comunitari che si ripetono e si consolidano stagione dopo stagione.

L’apertura del 24 maggio si inserisce in questo percorso e ne rappresenta, per certi versi, la tappa più visibile fino ad oggi, capace di richiamare oltre ai residenti numerose presenze da tutta la regione. La giornata prende avvio alle ore 10.00 con una colazione condivisa aperta alla comunità, primo segnale concreto del carattere dell’intera giornata: uno spazio di socialità prima ancora che di visita. Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 saranno disponibili visite guidate gratuite degli spazi interni su prenotazione, una mostra fotografica storica con fotografie, documenti e testimonianze d’epoca sul castello e sul territorio, e un angolo informativo sul ruolo culturale e sociale delle dimore storiche italiane basato sui contenuti e i dati ADSI. Alle ore 17.00 il Salone del Castello ospita il concerto dell’Orchestra Giovanile Polimnia, diretta dal Maestro Marco Titotto, con un programma che attraversa Massenet, Vivaldi, Haydn, Elgar e Rossini. L’evento rientra nella rassegna “I Luoghi, la Storia, la Musica” dell’Associazione Culturale Polimnia di Cosenza, concepita per restituire ai luoghi della cultura una presenza musicale viva e capace di dialogare con gli spazi che la accolgono, in collaborazione con ADSI e Touring Club Italiano. L’ingresso è libero.

Programma: https://castellosa.github.io/castellodelprincipe