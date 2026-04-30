Global Schools Prize, due scuole italiane in finale. C’è il Liceo “Volta” di Reggio Calabria

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ROMA Due scuole italiane, l’IISS Ettore Majorana di Brindisi e il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria sono nella rosa dei 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026 del valore di 1 milione di dollari, iniziativa della Varkey Foundation che celebra le scuole più innovative e di maggiore impatto al mondo che stanno reinventando l’istruzione del futuro. Istituito dal noto pioniere dell’istruzione e filantropo Sunny Varkey, il Global Schools Prize è il premio più importante nel settore. Le due scuole sono state selezionate tra le quasi 3.000 candidature provenienti da 113 paesi di tutto il mondo. L’IISS Ettore Majorana, in collaborazione con Fab AI, organizzazione no profit che sviluppa e valuta tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare l’istruzione nei paesi a basso e medio reddito, è finalista nella categoria Trasformazione tramite IA, mentre il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta è finalista nella categoria Arte e Cultura. L’IISS Ettore Majorana è una scuola secondaria statale, che con i suoi 1.285 studenti si è affermata progressivamente come una delle voci più autorevoli al mondo in materia di intelligenza artificiale etica applicata all’istruzione. Guidata dal preside Salvatore Giuliano, la scuola, che opera in una regione caratterizzata da forti disuguaglianze economiche, forma diplomati con tassi di occupazione superiori del 25% alla media della regione.

Dal 2009, la sua iniziativa di punta, Book in Progress, ha sostituito i libri di testo commerciali con materiali creati dagli insegnanti, coinvolgendo numerose scuole italiane, coprendo oltre 20 materie e facendo risparmiare alle famiglie milioni di euro. La sua evoluzione, Book in Progress AI (bookinprogress.ai), è unica al mondo: una piattaforma di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale, gratuita, open-source e multilingue, che funziona sui server della scuola utilizzando modelli di linguaggio sviluppati in proprio: nessun dato esce dalla scuola. Nella periferia disagiata di Reggio Calabria, il Liceo Scientifico Alessandro Volta, scuola superiore statale con 1.459 studenti, ha creato un programma artistico di risonanza nazionale. Il suo Laboratorio Teatrale, attivo da oltre 30 anni, si è aggiudicato la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, diverse Medaglie del Presidente del Senato Italiano, il Primo Premio al Festival Teatrale della Scuola Altomonte e un riconoscimento dell’Accademia della Crusca. Con il progetto “Sipari Urbani”, hanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale per ripensare spazi urbani degradati. Tra le 50 finaliste saranno selezionate 10 scuole, una per categoria, ciascuna delle quali riceverà 50.000 dollari di premio. Tra queste, una sola, la scuola eccezionale, si aggiudicherà il Global Schools Prize e 500.000 dollari per consentirle di diffondere i propri risultati. Il vincitore sarà annunciato durante il mese di maggio all’Education World Forum di Londra.

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