Cosenza, la rimonta non riesce: a Casarano si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi

calcio serie c

CASARANO Il Cosenza interrompe la striscia di 6 risultati utili consecutivi (e 3 vittorie nelle ultime 3 partite). Calabresi di nuovo con mister Buscè in panchina dopo i due turni di squalifica ma senza Caporale in difesa: al suo posto riecco Ferrara dal primo minuto.

La partita. Al 10′ punizione dal vertice di Emmausso, il portiere dei pugliesi smanaccia in angolo, al 18′ bella azione in ripartenza dei Lupi ma Ciotti spreca l’assist di Beretta.

Poi il corso della partita cambia all’improvviso: al 32′ Chiricò pennella una punizione e segna il 14esimo gol in campionato, per Pompei nulla da fare; passano tre minuti e sugli sviluppi di un altro calcio piazzato Palmieri devia col braccio: Buscè non ricorre neanche alla Fvs, il bomber numero 10 firma la doppietta spiazzando il portiere rossoblù.

Nella ripresa il Cosenza alza il ritmo e al 20′ accorcia le distanze con Cannavò (entrato al posto di Racine Ba) su assist di Baez subentrato a sua volta a un Emmausso mai in partita. Negli ultimi 10 minuti Buscè tenta la carta Achour (esce uno spento Beretta) ma il francese non punge come pure aveva fatto in più di una occasione. E a nulla vale la doppia card con cui il Cosenza reclama due rigori nei 5 minuti di recupero: nel secondo episodio Ciotti lamenta di essere stato trattenuto ripetutamente e cinturato da un difensore rossoazzurro prima di cadere per terra. Ultimo brivido sul tiro di Langella che sfiora il palo alla sinistra di Bacchin. Al prossimo turno il Cosenza affronta il Latina al San Vito Marulla, ma prima occhi puntati sulla partita di domani (inizio 12.30) tra Crotone (51 punti) e Salernitana (54) il cui risultato influirà sulla classifica del Cosenza, ancora terzo in classifica con 56 punti. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CASARANO (3-4-3)

§Bacchin 6.5; Gega 6.5, Bachini 6.5, Mercadante 6.5; Celiento 6, Logoluso 6.5, Maiello 6.5 (40′ st D’Alena 6), Ferrara 6 (40′ st Palumbo sv); Chiricò 7.5 (40′ st Perez sv), Grandolfo 5 (31′ st Santarcangelo sv), Cerbone 5 (16′ st Versienti 6). In panchina: Chiorra, Ferillli, Patrignani, Barone, Gyamfi, Martina, Di Dio. Allenatore: Di Bari 6.5.

COSENZA (4-3-2-1)

Pompei 6; Ciotti 5.5, Moretti 6, Dametto 6.5, Ferrara 6.5 (27′ st Perlingieri 5.5); Ba 5 (1′ st Cannavò 6.5), Langella 4, Palmieri 5 (1′ st Contiliano 6); Florenzi 6, Emmausso 5.5 (1′ st Baez 6.5); Beretta 6 (36′ st Achour sv). In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Pintus. Allenatore: Buscè 6.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata 6.5.

RETI: 32′ pt Chiricò, 37′ pt Chiricò (rig), 21′ st Cannavò.

NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 3.000 circa. Espulso dopo il fischio finale Langella per proteste. Ammoniti: Gega, Ferrara, Palumbo. Angoli: 3-6. Recupero: 1′; 8′.