Cosenza tra campo e tensioni ambientali: oggi la sfida con il Casarano – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 14.30

COSENZA Il campo continua a dire una cosa. L’ambiente ne racconta un’altra. In mezzo c’è il Cosenza, chiamato oggi pomeriggio a tenere insieme risultati e tensioni mentre alle 14.30 scenderà in campo sul terreno del Casarano. La squadra rossoblù arriva alla trasferta pugliese con numeri che parlano chiaro. Nelle ultime sei partite sono arrivati cinque successi e un pareggio, una marcia che ha consolidato il terzo posto in classifica. Una posizione tutt’altro che banale: la terza piazza garantirebbe infatti vantaggi importanti nella prospettiva dei playoff. Ecco perché l’obiettivo immediato resta difendere quel gradino, anche alla luce dei due punti di vantaggio sulla Salernitana.

Ma lo sguardo, inevitabilmente, si spinge un po’ più in alto. La seconda posizione è occupata dal Catania, distante cinque punti e reduce da un periodo complicato. Non è un dettaglio secondario: con ancora diverse partite da giocare, la corsa resta aperta.

Di fronte ci sarà un avversario che vive una stagione fatta di alti e bassi. Il Casarano è decimo in classifica con 40 punti e presenta una statistica che racconta bene la sua identità: una squadra pericolosa davanti ma fragile dietro. I gol subiti sono già 51, la seconda peggior difesa del campionato, ma l’attacco resta capace di colpire.

Sul piano delle scelte, l’allenatore dovrà fare i conti con alcune assenze. Non ci sarà Caporale, fermato dal giudice sportivo. Sulla corsia sinistra della difesa si giocano una maglia Ferrara e D’Orazio. Restano indisponibili anche Garritano – che dovrebbe rientrare la prossima settimana – e Kourfalidis. La notizia più incoraggiante della settimana riguarda invece Mazzocchi, tornato ad allenarsi dopo il grave infortunio alla spalla. Un recupero che potrebbe rivelarsi prezioso in vista della fase decisiva della stagione. Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella che ha superato la Cavese nell’ultimo turno. Possibile anche qualche minuto in più per Jaime Báez.

Fin qui il campo. Poi c’è tutto il resto.

Perché attorno al club continua a muoversi un clima pesante per la protesta della tifoseria contro la proprietà.

Un malessere che ieri ha trovato una nuova tappa istituzionale nell’incontro andato in scena a Palazzo dei Bruzi tra il tifo organizzato e l’amministrazione comunale. Un confronto lungo e acceso, al termine del quale è emersa una linea comune: la consapevolezza che la frattura tra la comunità rossoblù e l’attuale proprietà sia ormai profonda e insanabile. Dal tavolo è uscita anche la volontà di avviare una serie di passaggi istituzionali. Il sindaco Franz Caruso verificherà eventuali inadempienze legate alla convenzione dello stadio, con la possibilità – se dovessero emergere i presupposti – di arrivare a una revoca della concessione. Parallelamente verrà aperto un confronto più ampio che coinvolgerà i sindaci del territorio, il presidente della Provincia e il prefetto di Cosenza. Non solo. Il sindaco ha annunciato anche l’intenzione di incontrare Ortensia Guarascio, presidente della holding 4LG e sorella dell’attuale patron Eugenio Guarascio, che detiene la proprietà del club. (f.v.)

Le probabili formazioni

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Bachini, Mercadante; Celiento, D’Alena, Logoluso, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cerbone. All.: Di Bari.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, D’Orazio; Ba, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

Foto Cosenza calcio

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