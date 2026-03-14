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Limbadi, i vigili del fuoco soccorrono e salvano un cane travolto da un’auto

Il cane è stato consegnato a un veterinario per le necessarie cure

Pubblicato il: 14/03/2026 – 22:19
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Limbadi, i vigili del fuoco soccorrono e salvano un cane travolto da un’auto

VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi sono intervenuti a Limbadi per soccorrere un cane che era stato travolto da un’autovettura. A causa del violento impatto, il cane è stato scaraventato in un fosso all’interno di un canneto. I Vigili del Fuoco, dopo aver creato un percorso per raggiungere l’animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.

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