Limbadi, i vigili del fuoco soccorrono e salvano un cane travolto da un’auto

l’intervento

VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi sono intervenuti a Limbadi per soccorrere un cane che era stato travolto da un’autovettura. A causa del violento impatto, il cane è stato scaraventato in un fosso all’interno di un canneto. I Vigili del Fuoco, dopo aver creato un percorso per raggiungere l’animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato