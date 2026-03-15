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Acqua a Catanzaro, interruzione nel quartiere Germaneto a via Fares

Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti della giornata di domani

Pubblicato il: 15/03/2026 – 8:22
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Acqua a Catanzaro, interruzione nel quartiere Germaneto a via Fares

CATANZARO Per cause in corso di accertamento il livello del serbatoio Sala gestito da Sorical risulta non idoneo a garantire la distribuzione che pertanto risulta interrotta su quartiere Germaneto e via Fares. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata di domani.

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