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Acqua a Catanzaro, interruzione nel quartiere Germaneto a via Fares
Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti della giornata di domani
Pubblicato il: 15/03/2026 – 8:22
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CATANZARO Per cause in corso di accertamento il livello del serbatoio Sala gestito da Sorical risulta non idoneo a garantire la distribuzione che pertanto risulta interrotta su quartiere Germaneto e via Fares. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata di domani.
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