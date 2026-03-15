Bozzo: «Caruso cerca i motivi della (sua) sconfitta? Non vada lontano da se stesso…»

il commento

COSENZA «Gentile direttore de “Il Corriere della Calabria” ho letto con attenzione la sua intervista al sindaco di Cosenza proteso in una difficile avventura per lui, l’analisi del voto alle Provinciali. Mi permetto a tal proposito di fornire un “consiglio” a Franz Caruso, a quanto pare interessato alla ricerca dei motivi della sconfitta. Se cerca davvero la verità, non vada molto lontano da se stesso. È lui la causa, lui il problema. Non c’è bisogno di andare oltre…». Così, in una nota, il segretario cittadino di Cosenza di Forza Italia Massimo Bozzo. «Leggiamo che secondo Caruso – continua Bozzo – a causa del trasversalismo di alcune componenti del centrosinistra lui avrebbe perso per un soffio. Ecco, è esattamente andata al contrario e ci meraviglia la frittata mediaticamente girata in una avventurosa padella. A beneficiare di un forte e stratificato trasversalismo, difficilmente tutto casuale e non auspicato, è stato proprio lui. Altro che tradimenti a sinistra. Caruso totalizza più di 9mila punti ponderati in più rispetto ai voti delle liste a suo sostegno mentre, al contrario, Faragalli ne colleziona 8.800 in meno. Un travaso netto, certificato, a questo punto difficilmente piovuto dal cielo tra pezzi del centrodestra a beneficio di Franz Caruso. Che, ed è questa la vera notizia, perde lo stesso. Il sindaco di Cosenza, in buona sostanza, è stato capace di perdere una partita sulla carta già vinta. Questo è il vero tema – conclude Bozzo -. Prendere atto della inconsistenza politica di una proposta autoimposta e mal digerita per la presidenza della Provincia. Sfuggire da questo dato serve a poco. Così come serve ancora meno indicizzare il trasversalismo come il male assoluto della politica calabrese salvo aver beneficiato di 9mila punti dal centrodestra. Che non sono bastati lo stesso…».

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