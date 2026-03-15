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Cadono dal monopattino in un dirupo: soccorsi padre e figlio nel Cosentino – FOTO

L’incidente è avvenuto in località Timparella a Figline Vegliaturo. Il 16enne è stato trasportato in elisoccorso a Cosenza

Pubblicato il: 15/03/2026 – 18:13
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Cadono dal monopattino in un dirupo: soccorsi padre e figlio nel Cosentino – FOTO

COSENZA Questo pomeriggio, nel comune di Figline Vegliaturo, in località Timparella, lungo la strada comunale Via Vegliaturo, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a seguito della caduta di due persone, padre e figlio, da un’altezza di circa 10 metri nel letto di un fiume adiacente alla carreggiata. I due, di nazionalità turca, rispettivamente classe 1984 e 2008 e residenti presso il centro SAI di Figline Vegliaturo, viaggiavano a bordo di un monopattino quando, per cause in corso di accertamento, ne hanno perso il controllo finendo giù da una scarpata. Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto i feriti utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia. Dopo il recupero, i due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118. Il figlio è stato trasportato tramite elisoccorso presso l’ospedale dell’ Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell’intervento presenti anche il Suem 118 e la Polizia per gli adempimenti di competenza.

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