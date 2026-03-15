Camigliatello Silano, attiva da lunedì 16 marzo la postazione fissa del 118

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CAMIGLIATELLO SILANO Dalle ore 8 di domani lunedì 16 marzo sarà attiva a Camigliatello la postazione fissa del servizio 118 nei locali di viale della Repubblica messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La postazione è stata affidata dal Dipartimento Emergenza Urgenza del 118 di Cosenza all’Associazione Avas Presila che con proprio personale e mezzi garantirà i servizi di primo intervento e soccorso sanitario costantemente, sette giorni su sette.



Insieme all’Asp di Cosenza – riporta una nota -, si sta lavorando già da tempo per realizzare nello stesso stabile ulteriori servizi socio sanitari per i cittadini di Camigliatello, per i turisti e per tutto l’altopiano Silano

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