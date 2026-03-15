Camigliatello Silano, attiva da lunedì 16 marzo la postazione fissa del 118
Il servizio di emergenza sarà operativo nei locali di viale della Repubblica grazie alla collaborazione tra Comune, Asp di Cosenza e Avas Presila
CAMIGLIATELLO SILANO Dalle ore 8 di domani lunedì 16 marzo sarà attiva a Camigliatello la postazione fissa del servizio 118 nei locali di viale della Repubblica messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
La postazione è stata affidata dal Dipartimento Emergenza Urgenza del 118 di Cosenza all’Associazione Avas Presila che con proprio personale e mezzi garantirà i servizi di primo intervento e soccorso sanitario costantemente, sette giorni su sette.
Insieme all’Asp di Cosenza – riporta una nota -, si sta lavorando già da tempo per realizzare nello stesso stabile ulteriori servizi socio sanitari per i cittadini di Camigliatello, per i turisti e per tutto l’altopiano Silano
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