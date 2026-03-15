Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il servizio

Camigliatello Silano, attiva da lunedì 16 marzo la postazione fissa del 118

Il servizio di emergenza sarà operativo nei locali di viale della Repubblica grazie alla collaborazione tra Comune, Asp di Cosenza e Avas Presila

Pubblicato il: 15/03/2026 – 9:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Camigliatello Silano, attiva da lunedì 16 marzo la postazione fissa del 118

CAMIGLIATELLO SILANO Dalle ore 8 di domani lunedì 16 marzo sarà attiva a Camigliatello la postazione fissa del servizio 118 nei locali di viale della Repubblica messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
La postazione è stata affidata dal Dipartimento Emergenza Urgenza del 118 di Cosenza all’Associazione Avas Presila che con proprio personale e mezzi garantirà i servizi di primo intervento e soccorso sanitario costantemente, sette giorni su sette.


Insieme all’Asp di Cosenza – riporta una nota -, si sta lavorando già da tempo per realizzare nello stesso stabile ulteriori servizi socio sanitari per i cittadini di Camigliatello, per i turisti e per tutto l’altopiano Silano

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
118 a camigliatello
CAMIGLIATELLO SILANO
Importanti
postazione 118 camigliatello
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x