Cosenza, Fiera di San Giuseppe sotto pioggia e vento: disagi e danni agli stand – FOTO

i danni

COSENZA A Cosenza la tradizionale fiera di San Giuseppe è iniziata sotto cattivi auspici. Nelle ultime ore il maltempo ha colpito la città, compreso viale Parco, luogo in cui svolge uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Durante la serata una violenta ondata di vento e pioggia si è abbattuta sull’area della fiera, mettendo in difficoltà gli ambulanti e provocando danni a diversi stand e gazebo. Alcune strutture sono state scosse dalle raffiche, mentre l’acqua sta provocando non pochi disagi agli espositori. Una volta cessata la pioggia che continua a cadere, bisognerà valutare i danni cercando poi di rimettere in sicurezza gli spazi espositivi, nella speranza che il tempo migliori e permetta alla manifestazione di proseguire senza ulteriori problemi. (f.v.)

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