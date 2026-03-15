Crotone-Salernitana 0-1, per gli Squali sfuma il sogno aggancio: Achik decide allo Scida

la partita

CROTONE Sfuma per il Crotone la possibilità di agganciare la Salernitana, che allo Scida si impone 1-0 nella sfida d’alta quota tra quarta e quinta in classifica. La rete decisiva arriva a inizio ripresa con Achik, bravo a finalizzare la prima vera occasione dei granata, che così tornano terzi, scavalcando il Cosenza.

Il Crotone, reduce da un ottimo periodo con tre vittorie e un pareggio, parte bene e costruisce diverse opportunità nel primo tempo. Al 3’ Gomez manca l’appuntamento con il gol dopo un’uscita incerta di Donnarumma, mentre al 11’ Piovanello sfiora il palo con un mancino a giro. Gli ospiti provano a rispondere solo al 34’ con un destro di Berra fuori misura.

Nella ripresa, la Salernitana entra più determinata: al 48’ Achik rompe gli equilibri con un tiro preciso che sorprende la difesa rossoblù. Il Crotone prova a reagire immediatamente, con Sandri al 51’ che trova la pronta opposizione della difesa granata. Nonostante i cambi offensivi di Longo – Musso, Energe e Meli – e la spinta finale, la squadra di casa non riesce a trovare il pari. Il match si accende anche sul piano disciplinare, con ben sette ammoniti tra cui Gomez e Di Pasquale per i padroni di casa, e Carriero, Quirini e Cabianca per la Salernitana. Inutile il forcing finale: il Crotone non concretizza le occasioni e cede la partita. Con questo risultato, la Salernitana torna al terzo posto, mentre il Crotone resta in quinta posizione (in attesa della gara della Casertana), ma conferma la crescita mostrata nelle ultime giornate. Una sconfitta amara, ma la squadra di Longo ha dimostrato ancora una volta carattere e capacità di lottare contro squadre di alta classifica. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (34’st Guerra); Gallo (26’st Musso), Vinicius, Sandri (16’st Meli); Piovanello (16’st Energe), Gomez, Zunno (34’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Bruno,, Russo, Calvano, Veltri, Marazzotti, Vrenna. All. Longo

SALERNITANA: Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Carriero (26’st Quirini), De Boer (1’st Tascone), Gyabuaa; Molina (1’st Longobardi), Achik; Lescano (41’st Ferrari) A disp. : Cevers, Antonucci, Ferraris, Di Vico, Boncori, Barzagli. All. Cosmi

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI: 3’st Achik (S)

NOTE: ammoniti Matino (S), Carriero (S), Quirini (S), Cabianca (S), Gomez (C), Di Pasquale (C), Achik (S), Tascone (S), Donnarumma (S).

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