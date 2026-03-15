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Domani allerta meteo arancione su tutta la Calabria, scuole chiuse a Catanzaro e non solo – ELENCO

L’annuncio della Protezione Civile: si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale

Pubblicato il: 15/03/2026 – 15:04
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Domani allerta meteo arancione su tutta la Calabria, scuole chiuse a Catanzaro e non solo – ELENCO

CATANZARO La Protezione Civile della Calabria ha annunciato per la giornata di domani l’allerta arancio su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi.


A seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani lunedì 16 marzo. L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche. La cittadinanza viene invitata a limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione. L’amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.
Oltre a quelle di Catanzaro, probabilmente chiuderanno altre scuole in tutte le province, anche in considerazione dei danni causati dalle ultime ondate di maltempo in Calabria.

Provincia di Catanzaro

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  • Amantea
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  • San Demetrio Corone

Provincia di Crotone

(ancora nessuna comunicazione))

Provincia di Vibo Valentia

(ancora nessuna comunicazione)

Provincia di Reggio Calabria

(ancora nessuna comunicazione)

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