Domani allerta meteo arancione su tutta la Calabria, scuole chiuse a Catanzaro e non solo – ELENCO

maltempo in arrivo

CATANZARO La Protezione Civile della Calabria ha annunciato per la giornata di domani l’allerta arancio su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi.



A seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani lunedì 16 marzo. L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche. La cittadinanza viene invitata a limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione. L’amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.

Oltre a quelle di Catanzaro, probabilmente chiuderanno altre scuole in tutte le province, anche in considerazione dei danni causati dalle ultime ondate di maltempo in Calabria.

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Andali

Borgia

Botricello

Caraffa

Cardinale

Chiaravalle

Cropani

Decollatura

Falerna

Gasperina

Gizzeria

Gimigliano

Petronà

Platania

Sellia Marina

Soverato

Soveria Mannelli

Sorbo San Basile

Stalettì

Torre di Ruggiero

Vallefiorita

Satriano

Carlopoli

Cicala

Montepaone

Squillace

Provincia di Cosenza

Amantea

Santa Sofia d’Epiro

San Demetrio Corone

Provincia di Crotone

(ancora nessuna comunicazione))

Provincia di Vibo Valentia

(ancora nessuna comunicazione)

Provincia di Reggio Calabria

(ancora nessuna comunicazione)

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