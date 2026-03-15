Incidente autonomo a Zungri: auto si ribalta, conducente e passeggeri illesi

i soccorsi

VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento cittadino “Porto”, sono intervenuti nella serata di ieri sulla SP 84, nel territorio del comune di Zungri, per un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento, una vettura Peugeot si è ribaltata sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra operativa, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e hanno collaborato nella successiva rimozione del mezzo. Gli occupanti del veicolo sono risultati illesi.

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