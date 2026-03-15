L’Arma dei Carabinieri cosentina per la donna: insieme alle comunità contro la violenza di genere – FOTO

l’iniziativa

COSENZA L’Arma dei Carabinieri continua a operare con dedizione, presenza costante e spirito di servizio, in una missione che si rinnova ogni giorno nel lavoro di migliaia di donne e uomini impegnati a garantire sicurezza, legalità, assistenza e vicinanza ai cittadini in ogni angolo del Paese.

Con questo spirito, profondo e immutabile, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della donna, tradizionalmente celebrata l’8 marzo, il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza ha promosso, per il tramite di tutte le articolazioni dipendenti, la realizzazione di una serie di iniziative informative e di sostegno volte a sensibilizzare le donne in merito a diritti e tutele rispetto a soprusi e violenze.

Quella appena trascorsa è stata una settimana in cui sono stati organizzati diversi eventi, organizzati d’intesa talora con le Amministrazioni comunali, talaltra con le Associazioni di settore presenti nei rispettivi territori, ma anche con l’UniCal, ciò evidenziando l’ennesima tangibile testimonianza dell’azione di prossimità che l’Arma dei Carabinieri intende porre in essere a beneficio delle comunità che le vengono affidate e, in special modo, a sostegno delle fasce più esposte e vulnerabili, come quella femminile.

Le diversificate iniziative hanno avuto inizio nella mattina di sabato 7 marzo e si sono protratte fino a domenica 15 marzo.

In particolare, il 7 marzo a Rogliano, i Carabinieri hanno divulgato – presso la villa comunale – i principali contenuti della normativa sul “Codice Rosso”, le modalità per chiedere aiuto e sottrarsi alle condotte violente e maltrattanti, nonché i numeri utili, le strutture territoriali di supporto e i centri antiviolenza; a Castrovillari, presso la sede dell’associazione “Casa Betania”, i militari della locale Compagnia e del Nucleo Carabinieri Forestale hanno preso parte a un incontro in favore delle ospiti, tra le quali anche madri giovanissime che versano in situazioni di disagio, illustrando loro gli aspetti salienti della violenza di genere e l’importanza della rete solidale sul territorio; a Corigliano Rossano, presso la sede dell’Associazione “Mondiversi ETS”, attiva nel settore della tutela delle donne vittime di violenza, alla presenza anche di alcune scolaresche, ha avuto luogo un momento di confronto tra il personale dell’associazione stessa e i Carabinieri, per sottolineare l’importanza del lavoro di rete e di sinergia tra tutti gli attori istituzionali impegnati nel contrasto al fenomeno della violenza di genere; a Luzzi, presso la sezione comunale del “Centro Italiano Femminile”, si è tenuto il convegno dal titolo “Il ruolo delle donne nel tempo”, cui ha preso parte il Comandante della Stazione CC di Bisignano. Nell’occasione, personale dell’Arma ha distribuito materiale informativo sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza di genere.

L’8 marzo a Cassano all’Ionio, nella piazza cittadina, d’intesa tra i Carabinieri del luogo e l’Amministrazione comunale è stato allestito un gazebo presso il quale alcune donne dell’Arma hanno illustrato i loro percorsi e l’azione di sostegno alle donne vittime di violenza. Ne è seguito un dibattito interattivo con le giovanissime e i giovanissimi della sezione Scout, con distribuzione di brochures informative; a Cosenza, presso la piazza XI settembre è stato allestito un gazebo informativo. Il 9 marzo, a Rende, presso l’Università della Calabria, è stato allestito un gazebo istituzionale ove era presente personale femminile della locale Compagnia Carabinieri. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’UniCal, è stata rivolta alla comunità studentesca allo scopo di sensibilizzare i giovani sul delicato tema della violenza di genere e di promuovere una cultura diffusa del rispetto e della legalità, offrendo un punto di ascolto e di confronto diretto con i cittadini di domani. Il 12 marzo, a Paola, presso l’auditorium Sant’Agostino, si è tenuto un momento di approfondimento sul tema della violenza di genere denominato “Donne, legalità e territorio”, con la partecipazione anche di personale dell’Arma. Il 13 marzo, a San Marco Argentano, nella mattinata, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere lungo le vie cittadine e presso il palazzo comunale. Il 15 marzo, a Scalea, presso il Lungomare Ruggero di Lauria, è stato allestito un gazebo informativo.

Anche attraverso queste iniziative, che hanno raccolto ampio consenso da parte della cittadinanza, l’Arma dei Carabinieri dimostra ancora una volta di essere una presenza affidabile, radicata nel territorio e profondamente legata alle comunità. Un patrimonio di valori e tradizioni che continua a tradursi in fatti, grazie alla professionalità e alla passione di chi, ogni giorno, indossa l’uniforme con orgoglio e profondo senso del dovere.

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