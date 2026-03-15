Provincia di Cosenza, il Pd dopo il voto: «L’esito finale conferma la validità del percorso intrapreso»

l’analisi

COSENZA «L’esito delle recenti elezioni di secondo livello alla Provincia di Cosenza conferma la validità del percorso politico intrapreso dal Partito Democratico e dalle forze del centrosinistra. L’ottima affermazione del sindaco Franz Caruso, che ha riscosso un consenso superiore alle liste a suo sostegno, dimostra che le scelte operate dalla commissione del Pd, nominata dai livelli nazionale e regionale, insieme alle forze della coalizione, ad esclusione di Avs, erano e restano corrette». A sostenerlo in una nota è la Federazione Provinciale del Pd di Cosenza, che aggiunge: «A Franz Caruso va un ringraziamento profondo per aver messo la propria figura a servizio di questo progetto con un senso di abnegazione non scontato, accettando una sfida complessa per il bene comune del territorio. Purtroppo, la vittoria è sfumata per pochissimi voti ponderati a causa di comportamenti poco responsabili di una parte residuale del partito, che attraverso trasversalismi ha favorito l’elezione del candidato del centrodestra. Resta l’amarezza per un’occasione di cambiamento mancata, soprattutto alla luce di una gestione precedente dell’Ente caratterizzata da una conduzione politica apparsa spesso distante dai territori e da una scarsa trasparenza. Tale gestione ha lasciato in eredità una situazione finanziaria estremamente critica, con un passivo accertato di oltre 85 milioni di euro che, secondo diverse analisi, potrebbe sfiorare i 135 milioni. È significativo che diverse delibere e decisioni assunte in passato siano state messe in discussione e revocate per ragioni di prudenza amministrativa, evidenziando la necessità di ripristinare una piena regolarità gestionale. Auspichiamo ora che il neo eletto presidente sappia attuare una reale svolta rispetto ai guasti prodotti dalla precedente amministrazione, riportando serenità tra i dipendenti e normalità democratica all’interno dell’Ente. Da parte dei consiglieri provinciali eletti nel Pd e nel centrosinistra non mancherà un’azione di opposizione puntuale e costante per smascherare ogni criticità. Per il Partito Democratico è il momento di aprire una fase nuova. Le forze progressiste e riformiste, storicamente maggioritarie in questa provincia, devono ritrovare l’entusiasmo necessario per le sfide elettorali future. L’obiettivo è chiaro – conclude la Federazione Provinciale del Pd di Cosenza – ricostruire un’alternativa solida e credibile che possa tornare a guidare i processi di sviluppo del nostro territorio con responsabilità e visione».

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