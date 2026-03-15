Stretta della polizia sul territorio crotonese: oltre 600 persone identificate

i controlli

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e a Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 601 persone identificate, di cui 157 con precedenti; 301 veicoli controllati; 24 posti di controllo; 2 infrazioni al Codice della strada.

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 19 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Contestualmente, la Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di specifica competenza, ha identificato 10 persone, di cui 5 con precedenti penali.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 41 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 37 persone e ha controllato 21 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 80 persone, di cui 21 positivi, e ha controllato 51 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato 207 persone, di cui 71 con precedenti, e hanno controllato nr. 109 veicoli, elevando 2 sanzioni al Codice della Strada.

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 207 persone, di cui 41 con precedenti, e controllato 120 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.

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