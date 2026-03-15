Svolta nell’agguato di Rossano, fermato il presunto responsabile del ferimento di Salvatore Morfò

la sparatoria

CORIGLIANO ROSSANO È stato individuato e sottoposto a fermo il presunto responsabile del ferimento di Salvatore Morfò, avvenuto intorno alle 13 davanti ad un ristorante nell’area urbana di Rossano a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Si tratta di un 40enne, noto alle forze dell’ordine, di Rossano, rintracciato dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, all’interno della propria abitazione. La vittima dell’agguato, rimasta ferita da due colpi di pistola all’addome, è stata sottoposta ad intervento chirurgico nell’ospedale di Rossano e non è in pericolo di vita, anche se la prognosi rimane riservata. I carabinieri, che avevano avviato le indagini in stretta collaborazione con il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, sono riusciti, in poco tempo a risalire al presunto responsabile. Al momento non è trapelato nulla sul movente che ha spinto il 40enne a sparare in pieno giorno. (Ansa)

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