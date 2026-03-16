Arpacal, allerta arancione con piogge intense e vento forte sul versante ionico. Instabilità fino a mercoledì

il maltempo

CATANZARO Arpacal, attraverso il Centro Regionale Funzionale Multirischi, segnala il persistere di condizioni di maltempo sul territorio calabrese a causa dello spostamento verso lo Ionio meridionale di un vortice ciclonico che sta interessando la regione.

Secondo le previsioni elaborate dal Servizio Meteorologico Regionale, nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere temporalesco, con maggiore intensità lungo il versante ionico e nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Sul resto del territorio regionale potranno verificarsi fenomeni più isolati ma comunque di intensità moderata.

Le cumulazioni di pioggia previste potranno raggiungere valori compresi mediamente tra 40 e 80 millimetri nelle aree più esposte, con quantitativi più elevati lungo i settori ionici centro-meridionali.

Sono inoltre previsti venti orientali forti, con possibili raffiche localmente superiori ai 90 km/h lungo le coste tirreniche meridionali; mare Ionio agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate sulle coste esposte; calo delle temperature, con possibilità di nevicate sui rilievi della Sila e sulle principali aree montane a partire dalle quote medio-alte.

Le condizioni di instabilità potranno protrarsi fino alla giornata di mercoledì, quando una massa d’aria più fredda proveniente dai Balcani determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature e fenomeni precipitativi sparsi sul territorio regionale.

Arpacal continua a garantire il monitoraggio meteorologico e idro-pluviometrico del territorio regionale, fornendo quotidianamente supporto tecnico al sistema di Protezione Civile per la valutazione delle criticità connesse ai fenomeni meteorologici.

L’Agenzia invita cittadini e amministrazioni locali a seguire gli aggiornamenti ufficiali del sistema di allertamento regionale e ad adottare comportamenti prudenziali nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni previsti.

Nel dettaglio

Fenomeni significativi o avversi per oggi, giorno 16/03/2026

Stato del cielo (precipitazioni e visibilità): cielo irregolarmente nuvoloso per l’intera giornata. Piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, interesseranno il versante ionico con maggiore coinvolgimento delle aree a ridosso dei rilievi. Sul resto del territorio attese piogge sparse e temporali isolati di intensità moderata o puntualmente intensa nelle aree interne, da debole a moderata lungo i settori costieri.

Temperature: Massime in calo.

Venti: i venti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali e ad intensificarsi ulteriormente nel corso della giornata: attesi venti forti lungo le coste e sui rilievi meridionali, localmente burrascosi lungo la costa tirrenica. Su queste zone si attendono raffiche con velocità localmente superiori a 90 km/h. Venti da moderati a forti sul resto del territorio.

Mari: mosso il Tirreno. Mar Ionio agitato, localmente molto agitato lungo la costa meridionale con possibili mareggiate.

Fenomeni significativi o avversi per domani, giorno 17/03/2026

Stato del cielo (precipitazioni e visibilità): cielo molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale per tutto il giorno. In tale scenario, piogge sparse e temporali localmente intensi interesseranno ancora il versante ionico centro-meridionale e il Reggino interno, mentre sul resto del territorio saranno possibili fenomeni a carattere isolato. Nella seconda parte della giornata si assisterà ad una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dai settori meridionali del territorio.

Nevicate: i fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi della Sila a partire dai 1300-1500 m s.l.m.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo. Massime in lieve calo.

Venti: venti nord-orientali forti lungo i settori costieri e sui rilievi con possibili raffiche di burrasca o burrasca forte, moderati nelle aree interne. Ventilazione in attenuazione ovunque dal pomeriggio.

Mari: mosso il Tirreno. Mar Ionio agitato lungo la costa meridionale, molto mosso altrove. Moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Fenomeni significativi o avversi per dopodomani, giorno 18/03/2026

Stato del cielo (precipitazioni e visibilità): condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso interesseranno il territorio regionale per l’intera giornata. In tale scenario fenomeni precipitativi sparsi di entità debole o localmente moderata interesseranno il territorio regionale assumendo, sui settori centro-meridionali, anche carattere di rovescio o temporale. Attenuazione delle precipitazioni attesa a partire dal tardo pomeriggio, con fenomeni residui solo nel Sud della Regione.

Nevicate: i fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi del Nord della Regione a partire dai 1000-1200 m s.l.m. Sui rilievi meridionali invece attesi fenomeni nevosi a partire dai 1300-1500 m s.l.m., con quota neve in diminuzione nella seconda parte della giornata.

Temperature: in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Venti: venti settentrionali di entità moderata interesseranno il litorale ionico, mentre lungo il litorale tirrenico si manterranno prevalentemente deboli. Venti deboli di direzione variabile nelle aree interne. Alla sera, venti localmente moderati dai quadranti orientali lungo la costa tirrenica meridionale.

Mari: Tirreno poco mosso, Ionio mosso nel Golfo di Taranto, molto mosso altrove.

Domani allerta arancione sul versante ionico e sul tirrenico meridionale

Intanto la Protezione Civile ha comunicato che nella giornata di domani 17 marzo, è prevista l’allerta arancione su tutto il versante ionico calabrese e su quello tirrenico meridionale. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

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