Botulino a Diamante, nuovi rilievi sul food truck incriminato. Chiesto e ottenuto il dissequestro temporaneo

le indagini

PAOLA La Procura di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, prosegue le indagini sul grave episodio avvenuto nel Cosentino, nell’agosto del 2025, quando due persone sono decedute dopo aver mangiato lo stesso alimento – un panino con broccoli – da un venditore ambulante. L’intossicazione da botulino, aveva costretto altre persone al ricovero all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Tra le persone indagate nel filone che cerca di capire le cause dell’intossicazione, figura il titolare del food truck, a cui è stato anche sequestrato il furgone utilizzato. Le accuse contestate sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

Le nuove analisi

Le indagini hanno accertato come tutte le persone intossicate abbiamo consumato lo stesso alimento comprato dal venditore ambulante a Diamante tra domenica 3 agosto e martedì 5 agosto, con sintomi che si sono manifestati nelle 24/48 ore successive. Questa mattina, intanto, i legali del venditore ambulante (gli avvocati Natalia Branda e Francesco Liserre) hanno chiesto ed ottenuto il dissequestro temporaneo del mezzo per effettuare ulteriori rilievi. In particolare, come concordato con il consulente di parte il professore Andrea Crisanti, i tecnici della difesa – alla presenza dei Carabinieri del Nas – hanno prelevato alcune tracce residue di botulino. I campioni sono stati spediti all’Istituto superiore di Sanità per gli esami del caso. (f.b.)

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