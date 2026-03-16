Carburanti, Conte: «Serve una norma, disposti a collaborare»

la riflessione

ROMA Sui prezzi dei carburanti il governo deve agire e M5s è disponibile a collaborare. Lo ha detto il leader del Movimento Giuseppe Conte, parlando a ‘4 di sera’ su Rete4. “Parliamo di speculazioni, a danno dei consumatori, delle famiglie, delle imprese. Il governo non lo deve permettere” serve “una norma. Noi su questo siamo disponibili. Non voglio apparire presuntuoso ma se c’è se c’è da formularla tecnicamente, siccome noi già da tempo abbiamo fatto una proposta anche per le banche, la possiamo fare anche per le aziende energetiche. Noi ci siamo”.