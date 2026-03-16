Catanzaro, il simulacro della Madonna del Carmine torna al suo straordinario splendore

tra fede e arte

CATANZARO Grande gioia e soddisfazione hanno accompagnato il ritorno nella chiesa della Madonna del Carmine di Catanzaro degli storici arredi sacri del simulacro della Madonna del Carmine, che tornano alla venerazione popolare dopo un importante quanto necessario intervento di restauro. L’intervento di restauro conservativo è stato pensato non solo come recupero artistico, ma anche come atto di amore verso la tradizione e la spiritualità che unisce generazioni di devoti ed è stato possibile realizzarlo grazie alla generosa partecipazione dei fedeli, alla raccolta fondi promossa dall’Arciconfraternita e sostenuta anche dalla Fondazione Carical e dalla Fondazione Banco di Napoli. Gli interventi sono stati portati a termine, per gli argenti dalla Ditta “Adduci Restauri” di Adduci Antonio – Grisolia (CS), mentre gli abiti sono stati restaurati dalla Dott.ssa Simonetta Portalupi, entrambi autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e di Crotone. Alla celebrazione, presieduta dal parroco Don Marcello Froiio, hanno partecipato in gran numero fedeli e devoti ed ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale e per l’Arciconfraternita Maria SS.ma del Carmine di Catanzaro guidata dal Priore Antonio Ambriani. Alla celebrazione, presieduta dal parroco Don Marcello Froiio, hanno partecipato in gran numero fedeli e devoti ed ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale e per l’Arciconfraternita Maria SS.ma del Carmine di Catanzaro guidata dal Priore Antonio Ambriani. “Con questo intervento si completa l’intero restauro della statua della Madonna: a luglio dello scorso anno erano già state restaurate le parti in argento, ovvero lo stellario, le corone e la mezzaluna, restituendo splendore e dignità a questi preziosi elementi. Grazie al lavoro attento, competente e appassionato di ciascuno, oggi possiamo ammirare una statua nuovamente valorizzata nella sua bellezza e nella sua storia, segno vivo della nostra devozione”: queste, tra le altre, le parole del parroco. Quanto realizzato rappresenta un segno concreto della devozione che lega profondamente la parrocchia e l’Arciconfraternita a Maria SS.ma del Carmine, riconosciuta Regina e Madre, Colei che accompagna i suoi figli nel cammino della fede.

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