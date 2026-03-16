Global Sumud Flotilla, il 19 marzo a Cosenza incontro pubblico con l’attivista Tony La Piccirella

no alla guerra globale

COSENZA “Mentre il mondo resta a guardare il genocidio in Palestina e la deriva verso la guerra globale, c’è ancora chi resiste e sfida silenzi e ingiustizie. Come nello scorso autunno, decine di imbarcazioni e centinaia di attivistx si apprestano a salpare verso Gaza, per rompere il blocco illegale imposto da Israele sulle coste palestinesi”: così il collettivo La Base annuncia per giovedì 19 marzo, alle ore 18 nella sede in via Macallè 17, un incontro pubblico con Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla pronto a imbarcarsi per questa nuova missione, e con attivistx dai coordinamenti calabresi per la Palestina.

“Sarà un’occasione per discutere insieme, rompere il clima di ipocrisia dilagante, ricominciare a organizzarci per urlare che “la nostra onda non si arresta”. Contro la finta “tregua” imposta dagli USA, che ha consentito la prosecuzione silenziosa del genocidio a Gaza; contro la nuova aggressione militare in Iran; contro un piano di “guerra totale” che ha conseguenze dirette fino ai nostri territori: salpare oggi verso Gaza rappresenta un atto di rottura contro la barbarie, un gesto di dignità per la difesa dell’umanità!” continuano gli attivisti. “È arrivato il momento di organizzarsi e ribadire la nostra ostilità ai loro piani di morte e devastazione. Quando governi e istituzioni internazionali si rendono complici, tocca ai popoli agire! Invitiamo realtà ribelli, lavoratrici e lavoratori, studentx, chiunque non accetti il dogma della guerra, a partecipare a questo incontro. Dal 19 marzo, non resteremo più a guardare. Fermiamo il genocidio! Fermiamo la guerra globale!” concludono.