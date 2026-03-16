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cambio in panchina

Il Catania esonera Mimmo Toscano. Al suo posto in arrivo l’ex Cosenza Viali

Il tecnico calabrese paga il distacco eccessivo dalla vetta della classifica. Insieme a lui va via anche il suo secondo Michele Napoli

Pubblicato il: 16/03/2026 – 15:17
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Il Catania esonera Mimmo Toscano. Al suo posto in arrivo l’ex Cosenza Viali

CATANIA Il Catania cambia guida tecnica nonostante la vittoria nell’ultimo turno di campionato. Il club etneo ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli. La decisione è maturata dopo le difficoltà delle ultime settimane che hanno progressivamente allontanato la squadra dalla vetta della classifica nel girone C di serie C, posizione che avrebbe garantito la promozione diretta in serie B. Un esonero che arriva comunque all’indomani della vittoria sul campo del Team Altamura, segno di una scelta maturata già da tempo all’interno della società.
Nel comunicato ufficiale il club ha ringraziato Toscano e Napoli per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.
Per Toscano, allenatore calabrese considerato uno specialista delle promozioni, si chiude così l’esperienza sulla panchina rossazzurra. In carriera il tecnico ha guidato diverse squadre ottenendo risultati importanti, anche con Cosenza e Reggina.
Al suo posto il Catania ha scelto William Viali, che firmerà un contratto fino a giugno 2027. Curiosamente si tratta di un altro allenatore con un recente passato proprio sulla panchina del Cosenza.Il cambio in panchina arriva in una fase cruciale della stagione. Il Catania occupa infatti il secondo posto nel girone C della serie C e si prepara a disputare i playoff promozione, dove potrebbe incrociare proprio le squadre calabresi come il Cosenza e il Crotone. (redazione@corrierecal.it)

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