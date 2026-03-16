Il maltempo colpisce San Pietro a Maida, il sindaco Giampà: «Abbiamo vissuto attimi di paura» – VIDEO

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SAN PIETRO A MAIDA Sono stati «attimi di paura» vissuti ieri dai cittadini di San Pietro a Maida colpiti dal maltempo che da ieri pomeriggio sta attanagliando il territorio calabrese. Il sindaco Domenico Giampà, in un video postato sui social, ha mostrato i danni subiti, ma anche mezzi ed operai già al lavoro per ripristinare le strade allagate e ricoperte di fango. «Siamo già al lavoro per cercare di ripristinare i danni che abbiamo subito ieri. Abbiamo vissuto attimi di paura, fortunatamente il maltempo si è poi fermato» ha detto il primo cittadino. «Stamattina i nostri operai hanno già pulito le strade, soprattutto quelle fondamentali per raggiungerci. La strada di Guarna è facilmente percorribile, per le provinciali la Provincia è già al lavoro. Abbiamo avuto situazioni come queste che hanno portato all’allagamento nella zona sopra l’impianto dei carburanti di San Pietro a Maida. Abbiamo ancora dei disagi nelle campagne, dove alcune strade non sono ancora percorribili. Anche lì in questi giorni interverremo». Il sindaco ha poi chiesto ai cittadini di essere prudenti: «Stiamo monitorando il maltempo. Anche oggi è prevista pioggia, non sappiamo dopo le 13 di quale intensità quindi vi invito a stare attenti, a essere prudenti e a spostarvi solamente per necessità».

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