Maltempo Calabria, chiuso un tratto della SS 106 Jonica nel Cosentino

i danni e la viabilità

AMENDOLARA A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiuso il tratto al km 392,500, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza, in entrambe le direzioni, a seguito di allagamento in corrispondenza della galleria “Amendolara 1”. Sul posto è presente il personale Anas per le verifiche e gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Il personale Anas è inoltre presente su altri tratti della rete stradale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri ( guidaebasta.it ). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Nella foto d’archivio l’intervento di una squadra Anas dopo l’ondata di maltempo dello scorso gennaio