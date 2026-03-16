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i danni e la viabilità

Maltempo Calabria, chiuso un tratto della SS 106 Jonica nel Cosentino

Traffico deviato in entrambe le direzioni sulla viabilità locale, a seguito di un allagamento in corrispondenza della galleria “Amendolara 1″

Pubblicato il: 16/03/2026 – 11:18
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Maltempo Calabria, chiuso un tratto della SS 106 Jonica nel Cosentino

AMENDOLARA A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiuso il tratto al km 392,500, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza, in entrambe le direzioni, a seguito di allagamento in corrispondenza della galleria “Amendolara 1”. Sul posto è presente il personale Anas per le verifiche e gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Il personale Anas è inoltre presente su altri tratti della rete stradale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della circolazione.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Nella foto d’archivio l’intervento di una squadra Anas dopo l’ondata di maltempo dello scorso gennaio

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