Maltempo in Calabria, rinviata la gara Catanzaro-Modena

serie b

CATANZARO Il Catanzaro ha comunicato che la gara Catanzaro-Modena in programma domani 17 marzo alle ore 20, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B, in programma domani allo stadio “Ceravolo”, non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio cittadino. La decisione è stata assunta a seguito dell’emanazione del bollettino della Protezione Civile che prevede allerta arancione per la giornata di domani. In conseguenza di tale situazione, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto, con apposita ordinanza n. 32 del 16/3/2026, la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici cittadini di ogni ordine e categoria. Alla luce di tale provvedimento, e in accordo con la Lega di Serie B e la società gialloblù, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. I biglietti già emessi resteranno validi per la gara di recupero oppure potranno essere rimborsati, secondo modalità e tempi che verranno comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della società. L’Us Catanzaro 1929, tramite una nota, ringrazia tifosi e operatori dell’informazione per la collaborazione e invita tutti alla massima prudenza in relazione alle condizioni meteo previste.

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