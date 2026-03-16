Maltempo, la solidarietà di Unindustria Calabria alle imprese danneggiate

la dichiarazione

CATANZARO Confindustria Catanzaro e Unindustria Calabria esprimono profonda solidarietà alle imprese rimaste fortemente danneggiate dall’ennesimo evento climatico avverso delle ultime settimane. “Nello specifico, è emblematico il caso della Caffè Guglielmo, un simbolo identitario del territorio catanzarese, che ha riportato ingenti danni ai propri stabilimenti produttivi. Mentre c’è la certezza che la proprietà, con la consueta determinazione e pur tra difficoltà facilmente immaginabili, saprà prontamente far fronte all’emergenza, è innegabile come sia necessario attivare procedure di tutela e ristoro immediate perché i rischi sempre più frequenti derivati dalle condizioni climatiche estreme che la Calabria sta registrando hanno un impatto significativo sulla sopravvivenza delle imprese – che già operano in contesto fragile – e mettono a repentaglio la serenità economica di migliaia e migliaia di lavoratori” concludono Confindustria Catanzaro e Unindustria Calabria.