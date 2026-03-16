Pensa di essere spiata dai vicini e tenta di incendiargli la casa: donna arrestata a Marina di Gioiosa Ionica

paura nel reggino

REGGIO CALABRIA Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato è stato inviato dalla Sala Operativa Unica Provinciale della Questura di Reggio Calabria presso il Comune di Marina di Gioiosa Ionica in ragione della presenza di una donna che, mediante l’utilizzo di una bambola del gas, aveva dato fuoco alla porta dell’abitazione dei vicini di casa poiché la stessa, in evidente stato di agitazione e scarsa lucidità, riteneva che questi ultimi da tempo la spiassero rendendo insostenibile la reciproca permanenza all’interno dell’edificio condominiale.

L’arresto

Il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Siderno, avvalendosi della collaborazione dei Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente sul posto, provvedeva a far evacuare prontamente tutte le persone presenti nell’area interessata dalla nube di fumo prodotta dalla fiamme, scongiurando il verificarsi di una potenziale tragedia. In particolare, gli uomini della Polizia di Stato riuscivano ad isolare la donna, ancora presente sul luogo dell’evento, assicurando la messa in sicurezza di tutti i presenti, senza registrare alcun ferito. La signora, dopo esser stata a sua volta assistita da personale del 118, veniva tratta in arresto obbligatorio in flagranza di reato. L’arresto è stato poi convalidato dal gip del Tribunale di Locri.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato