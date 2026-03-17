Cisl Cosenza, con “LineAmica” supporto psicologico e primo orientamento legale

un servizio gratuito

COSENZA La CISL di Cosenza rafforza il proprio impegno sociale con l’attivazione dello Sportello di Ascolto “LINEAmica”, un nuovo servizio gratuito di ascolto, supporto psicologico e primo orientamento legale, accessibile anche tramite contatto telefonico dedicato al numero 379 35 62 390.

L’iniziativa, promossa dalla UST CISL di Cosenza, nasce con l’obiettivo di offrire un ulteriore punto di riferimento alle persone più vulnerabili e a quanti attraversano momenti difficili e complessi della propria vita personale, familiare e lavorativa.

Lo Sportello di Ascolto “LINEAmica” si propone come uno spazio protetto e accogliente, in cui ogni persona può ricevere ascolto qualificato, supporto psicologico, comprensione e indicazioni concrete per affrontare situazioni di difficoltà.

Il servizio, deliberato nel mese di febbraio nel corso del Comitato Esecutivo della UST CISL di Cosenza svoltosi presso l’Università della Calabria, è rivolto a lavoratori, donne, immigrati, anziani, giovani e caregiver, nonché a chiunque senta il bisogno di confrontarsi con un professionista.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’ANOLF territoriale, il Coordinamento Donne CISL Cosenza, l’Ufficio Legale e il Coordinamento Giovani CISL Cosenza, rafforzando la rete dei servizi e delle tutele offerte dal sindacato sul territorio.

«Con l’attivazione dello Sportello “LINEAmica” – sottolinea Michele Sapia, Segretario Generale UST CISL di Cosenza – intendiamo rafforzare la capacità di ascolto e supporto alle persone più fragili, offrendo un primo orientamento psicologico e legale gratuito e un accompagnamento nella gestione delle fragilità personali e familiari. Il servizio è rivolto anche ai caregiver impegnati nell’assistenza dei propri familiari. In un contesto sociale sempre più caratterizzato da precarietà, solitudine e nuove forme di vulnerabilità, la CISL territoriale di Cosenza intende continuare a sviluppare attività e servizi di solidarietà sociale a sostegno delle persone e delle famiglie».

Lo sportello sarà coordinato dalla dott.ssa Martina Montalto, psicologa e psicoterapeuta, componente del Coordinamento Giovani della UST CISL Cosenza e della Federazione SLP CISL, che garantirà un supporto qualificato e gratuito attraverso colloqui telefonici, video call e incontri da concordare.

Tutti i colloqui si svolgeranno nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy. Per informazioni e per contattare “LINEAmica” è possibile chiamare il numero dedicato 379 35 62 390.