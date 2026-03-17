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Detenuto suicida, era stato condannato nel processo Hydra

Si tratta di Bernardo Pace. Aveva 62 anni

Pubblicato il: 17/03/2026 – 15:14
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Detenuto suicida, era stato condannato nel processo Hydra

TORINO È IL 62enne Bernardo Pace il detenuto che si è tolto la vita ieri nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Pace detto “Dino” era originario di Trapani e lo scorso gennaio aveva rimediato una condanna a 14 anni e 4 mesi nel processo “Hydra” celebrato con rito abbreviato sull’alleanza tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra. Insieme a Michele Pace sarebbe stato il componente dell’ala di Castelvetrano dell’associazione. Il corpo è stato trovato senza vita intorno alle 18.30 al piano terra del blocco E dell’istituto e si sarebbe impiccato nella propria cella.

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