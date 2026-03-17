“Il Borgo dei Borghi”, la sfida di San Nicola Arcella

calabria “strardinaria”

CATANZARO Presentata in Cittadella la candidatura di San Nicola Arcella alla tredicesima edizione del concorso “Il Borgo dei Borghi”, l’iniziativa nazionale che ogni anno celebra i paesi più belli e autentici d’Italia all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”, in onda su Rai 3: è possibile votare su Raiplay fino a domenica a mezzanotte. All’incontro con la stampa hanno partecipato gli assessori regionali Gianluca Gallo, all’Agricoltura, Giovanni Calabrese, al Turismo, e il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo.

Gli interventi di Gallo e Calabrese

«C’è grande soddisfazione da parte della Regione Calabria per il percorso intrapreso, che prosegue in linea con quanto stiamo già facendo: promuovere i nostri borghi, i territori e l’intero patrimonio naturalistico», ha spiegato Calabrese. «In questo contesto – ha aggiunto Calabrese – San Nicola Arcella, con l’Arcomagno, rappresenta un’eccellenza straordinaria, un vero e proprio biglietto da visita per chi arriva in Calabria. Non possiamo che esserne orgogliosi. Ci auguriamo che possa risultare vincitore in questa competizione, perché possiede tutte le carte in regola. In ogni caso, sfrutteremo anche questa ulteriore opportunità per continuare a valorizzare e promuovere le bellezze della nostra regione. Secondo Gallo «per il comune di San Nicola Arcella, ma anche per l’intera Calabria, si tratta di un momento importante. San Nicola Arcella è uno dei borghi più belli della nostra regione e, credo, anche uno dei più affascinanti d’Italia. È quindi del tutto legittimo che partecipi a questo concorso; ora spetta a noi calabresi sostenerlo e spingerlo verso la vittoria, proprio come è accaduto qualche anno fa per Tropea».

L’intervento del sindaco Madeo

A sua volta, il sindaco di San Nicola Arcella, Madeo, ha osservato: «Rappresentiamo la Calabria alla tredicesima edizione del “Borgo dei Borghi”: un’occasione importante non solo per San Nicola Arcella, ma per l’intera regione. Una eventuale vittoria darebbe grande visibilità alla Calabria. San Nicola Arcella racchiude, in piccolo, tutto ciò che la Calabria può offrire: il mare con panorami straordinari e oltre 750 km di costa, un borgo suggestivo, e alle spalle il Parco del Pollino, uno dei tre parchi nazionali della regione. Tra le principali attrazioni spicca l’Arcomagno, ma il territorio offre molto di più. È quindi un’opportunità per raccontare la storia, la cultura, i sapori e i colori della Calabria: una terra ricca e autentica, dove, in meno di un’ora, si può ammirare sia l’alba che il tramonto». (c. a.)

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