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In Iraq un missile colpisce un hotel con italiani

E’ accaduto ieri sera. La condanna di Baghdad

Pubblicato il: 17/03/2026 – 8:43
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In Iraq un missile colpisce un hotel con italiani

L’esercito israeliano continua a bombardare Teheran e il Libano, dove ieri è rimasto ferito un soldato italiano della missione Unifil. Esplosioni anche a Doha e Dubai, mentre ad Abu Dhabi un uomo è morto per scheggia di un missile. In Iraq sono stati colpiti l’ambasciata Usa e un hotel dove alloggiavano soldati italiani. Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Canada si oppongono a un intervento a Hormuz, suscitando l’ira di Trump: “Quelli che abbiamo aiutato ora non ci sono”.

In Iraq drone esplode all’ambasciata Usa e missile colpisce hotel con italiani, Baghdad condanna

Nella tarda serata di ieri a Baghdad, un drone ha colpito un hotel in cui alloggiava anche personale italiano, che non è stato coinvolto nell’esplosione e si è rifugiato nei bunker. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto sapere di essersi messo immediatamente in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, per ricevere aggiornamenti sulle condizioni del personale, che non è rimasto ferito.
L’Iraq ha condannato gli “attacchi terroristici” che hanno preso di mira un hotel di Baghdad, l’ambasciata statunitense e un importante giacimento petrolifero nel sud del Paese, definendoli minacce alla «sicurezza e stabilità» nazionale. Il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani, secondo una dichiarazione del suo portavoce ripresa da Al Jazeera, ha ordinato alle forze di sicurezza di «rintracciare e arrestare gli autori di questi atti e di consegnarli immediatamente alla giustizia, affinché ricevano la punizione che meritano». «Questi atti criminali hanno gravi ripercussioni per il nostro Paese e minano gli sforzi del governo per la ricostruzione e la prosperità», ha aggiunto.

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